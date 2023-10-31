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В метро в Париже полиция открыла огонь по женщине, угрожавшей все взорвать

13:50, 31 октября 2023
Женщина угрожала «взорвать все» и прятала руки в одежде.
В метро в Париже полиция открыла огонь по женщине, угрожавшей все взорвать
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Во вторник 31 октября, в Париже сотрудники полиции открыли огонь по женщине, которая якобы угрожала взорвать себя на железнодорожной станции, передает BFM TV.

Инцидент произошел на станции метро и пригородной железнодорожной станции «Библиотека Франсуа Миттерана» на востоке Парижа. На станции пришлось проводить эвакуацию.

Отмечается, что очевидцы сообщили экстренным службам, что женщина в одежде, которая полностью закрывала ее лицо, высказывала угрозы.

Как пишет Le Figaro, женщина была одета в абайю – традиционное арабское женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах.

Издание со ссылкой на источник в полиции утверждает, что женщина угрожала «взорвать все» и прятала руки в одежде. Женщина якобы кричала «Аллах Акбар» и отказалась показать свои руки.

Полиция сообщила, что полицейские открыли огонь после того, как женщина не отреагировала на их предупреждения.

Чтобы убедиться, что на станции нет взрывчатки, на место отправили кинологов и бригады разминирования.

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