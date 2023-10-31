Французькі аеропорти за півмісяця 100 разів зазнали «мінувань»

Із 18 жовтня аеропорти Франції отримали 100 повідомлень про замінування.

Джерело фото: cfts.org.ua

У Франції, починаючи з середини жовтня, до місцевих аеропортів надійшло 100 погроз вибухів. Міністр транспорту Клеман Бон повідомив, що відповідні структури реагували на всі повідомлення, – пише Le Figaro.

«Ми будемо реагувати кожного разу, ми нічого не залишимо без уваги», – сказав Бон під час своєї заяви. Він також вказав, що з початку жовтня в аеропорти Франції надійшло відзначених загроз «всього 100».

Міністр зауважив, що повідомлення про загрози приходили з різних електронних адрес. Наразі французькі правоохоронці ретельно перевіряють кожне повідомлення та реагують на них відповідним чином, виконуючи всі необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян.

Бон також відзначив, що кількість повідомлень про залишений багаж на вокзалах і в аеропортах подвоїлася з 18 жовтня.

Нагадаємо про хвилю «мінувань» у Франції: заарештовано близько 18 осіб, серед них більшість – неповнолітні.

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