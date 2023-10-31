Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

  1. У світі

Французькі аеропорти за півмісяця 100 разів зазнали «мінувань»

21:19, 31 жовтня 2023
Із 18 жовтня аеропорти Франції отримали 100 повідомлень про замінування.
Французькі аеропорти за півмісяця 100 разів зазнали «мінувань»
Джерело фото: cfts.org.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Франції, починаючи з середини жовтня, до місцевих аеропортів надійшло 100 погроз вибухів. Міністр транспорту Клеман Бон повідомив, що відповідні структури реагували на всі повідомлення, – пише Le Figaro.

«Ми будемо реагувати кожного разу, ми нічого не залишимо без уваги», – сказав Бон під час своєї заяви. Він також вказав, що з початку жовтня в аеропорти Франції надійшло відзначених загроз «всього 100».

Міністр зауважив, що повідомлення про загрози приходили з різних електронних адрес. Наразі французькі правоохоронці ретельно перевіряють кожне повідомлення та реагують на них відповідним чином, виконуючи всі необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян.

Бон також відзначив, що кількість повідомлень про залишений багаж на вокзалах і в аеропортах подвоїлася з 18 жовтня.

Нагадаємо про хвилю «мінувань» у Франції: заарештовано близько 18 осіб, серед них більшість – неповнолітні.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва