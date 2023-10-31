Французские аэропорты за полмесяца 100 раз подверглись «минированиям»

С 18 октября аэропорты Франции получили 100 сообщений о минировании.

Источник фото: cfts.org.ua

Во Франции, начиная с середины октября, в местные аэропорты поступило 100 угроз взрывов. Министр транспорта Клеман Бон сообщил, что соответствующие структуры реагировали на все сообщения, – пишет Le Figaro.

"Мы будем реагировать каждый раз, мы ничего не оставим без внимания", - сказал Бон во время своего заявления. Он также указал, что с начала октября в аэропорты Франции поступило отмеченных угроз "всего 100".

Министр отметил, что сообщения об угрозах приходили с разных электронных адресов. Сейчас французские правоохранители тщательно проверяют каждое сообщение и реагируют на них соответствующим образом, выполняя все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Бон также отметил, что количество сообщений об оставленном багаже на вокзалах и в аэропортах удвоилось с 18 октября.

Напомним о волне "минирований" во Франции: арестовано около 18 человек, среди них большинство - несовершеннолетние.

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