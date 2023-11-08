Штучний інтелект вперше в історії уклав контракт без участі людини

Новий інструмент ШІ здатен діяти як юридичний «другий пілот».

Джерело фото: marketer.ua

Штучний інтелект вперше продемонстрував свою здатність автономно укладати контракти без участі людини, – повідомляє CNBC.

Британська фірма Luminance розробила систему штучного інтелекту, яка базується на їхньому власному алгоритмі великої мови (LLM). Ця система призначена для автоматичного аналізу та редагування контрактів. LLM - це тип алгоритму штучного інтелекту, який здатний обробляти та генерувати загальномовленнєвий текст.

Голова відділу кадрів та виконавчий директор компанії Luminance Джегер Глюкіна зазначив, що їх новий штучний інтелект спрямований на автоматизацію великої кількості рутинної роботи, яку щодня виконується юристами.

Autopilot «проводить щоденні переговори, звільняючи юристів, щоб вони могли використовувати свою творчість у більш важливих справах, а не затягуватися в рутинних завданнях».

«Ця система дозволяє штучному інтелекту вести переговори з іншим штучним інтелектом, від створення контракту в Word до узгодження умов і підписання в DocuSign, - зазначили в компанії, додавши: «тепер усі ці процеси автоматизовані, і штучний інтелект, крім того, що він пройшов навчання в галузі права, також розуміє ваш бізнес».

Цей інструмент, за словами Luminance, розроблений для того, щоб діяти як юридичний «другий пілот», дозволяючи юристам запитувати та переглядати різні частини контракту для виявлення потенційних проблемних моментів та пунктів.

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