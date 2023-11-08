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  1. В мире

Искусственный интеллект впервые в истории заключил контракт без участия человека

10:50, 8 ноября 2023
Новый инструмент ИИ способен действовать как юридический «второй пилот».
Искусственный интеллект впервые в истории заключил контракт без участия человека
Источник фото: marketer.ua
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Искусственный интеллект впервые продемонстрировал свою способность автономно заключать контракты без участия человека, - сообщает CNBC.

Британская фирма Luminance разработала систему искусственного интеллекта, которая базируется на их собственном алгоритме большого языка (LLM). Эта система предназначена для автоматического анализа и редактирования контрактов. LLM - это тип алгоритма искусственного интеллекта, который способен обрабатывать и генерировать общеязыковой текст.

Глава отдела кадров и исполнительный директор компании Luminance Джегер Глюкина отметил, что их новый искусственный интеллект направлен на автоматизацию большого количества рутинной работы, ежедневно выполняемой юристами.

Autopilot "проводит ежедневные переговоры, освобождая юристов, чтобы они могли использовать свое творчество в более важных делах, а не затягиваться в рутинных задачах".

"Эта система позволяет искусственному интеллекту вести переговоры с другим искусственным интеллектом, от создания контракта в Word до согласования условий и подписания в DocuSign, - отметили в компании, добавив: "теперь все эти процессы автоматизированы, и искусственный интеллект, помимо того, что он прошел обучение в области права, также понимает ваш бизнес".

Этот инструмент, по словам Luminance, разработан для того, чтобы действовать как юридический "второй пилот", позволяя юристам запрашивать и просматривать различные части контракта для выявления потенциальных проблемных моментов и пунктов.

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