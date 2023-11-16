YouTube помічатиме реалістичний контент, створений штучним інтелектом

Автори відео YouTube муситимуть ставити мітки на контент, наближений до реалістичного, проте створений штучним інтелектом.

YouTube незабаром буде вимагати від авторів позначати «оброблений або синтетичний контент, який має реалістичний вигляд, включаючи використання інструментів штучного інтелекту», – повідомляє CNN.

Нова політика стосуватиметься відео, що «реалістично зображують події, які ніколи не відбувалися, або контент, який показує, як хтось говорить або робить щось, чого насправді не робив».

За словами віце-президентів YouTube з управління продуктами - Дженніфер Фланнері О'Коннор та Емілі Мокслі, нові позначки будуть потрібні лише для «реалістичного» контенту, створеного за допомогою ШІ або іншого синтетичного вмісту. Це особливо важливо для тем, що викликають обурення, таких як вибори, поточні конфлікти та ситуації в галузі охорони здоров'я, або коли йдеться про державних посадових осіб.

Експерти у сфері цифрової інформації висловили стурбованість, що зростання генеративних інструментів штучного інтелекту може призвести до появи переконливого, але оманливого контенту, який швидко поширюється в соціальних мережах та Інтернеті. Така технологія може стати особливою загрозою, особливо в переддень виборів у Сполучених Штатах та інших країнах.

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