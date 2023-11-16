YouTube будет замечать реалистичный контент, созданный искусственным интеллектом

Авторы видео YouTube должны будут ставить метки на контент, приближенный к реалистичному, однако созданный искусственным интеллектом.

YouTube вскоре будет требовать от авторов обозначать "обработанный или синтетический контент, который имеет реалистичный вид, включая использование инструментов искусственного интеллекта", - сообщает CNN.

Новая политика будет касаться видео, "реалистично изображающих события, которые никогда не происходили, или контент, который показывает, как кто-то говорит или делает что-то, чего на самом деле не делал".

По словам вице-президентов YouTube по управлению продуктами - Дженнифер Фланнери О'Коннор и Эмили Моксли, новые отметки потребуются только для "реалистичного" контента, созданного с помощью ИИ или другого синтетического содержимого. Это особенно важно для тем, вызывающих возмущение, таких как выборы, текущие конфликты и ситуации в области здравоохранения, или когда речь идет о государственных должностных лицах.

Эксперты в сфере цифровой информации выразили обеспокоенность, что рост генеративных инструментов искусственного интеллекта может привести к появлению убедительного, но обманчивого контента, который быстро распространяется в социальных сетях и Интернете. Такая технология может стать особой угрозой, особенно в преддверии выборов в Соединенных Штатах и других странах.

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