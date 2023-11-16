Киевлянам сообщили, что будет с демонтированным памятником Пушкину

Памятник Пушкину будет храниться в музее.

Фото: kmr.gov.ua

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Киеве на Брестском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов сообщил, что конструкция весила около 3,5 тонн.

«Для демонтажа привлекли автокран и грузовой автомобиль. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. А. К. Антонова», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Напомним, что Министерство культуры инициировало изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Также мы писали, что в центре Запорожья окончательно демонтировали памятник Пушкину.

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