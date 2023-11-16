Киянам повідомили, що буде з демонтованим пам’ятником Пушкіну

Як раніше повідомлялося, 15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.
Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов повідомив, що конструкція важила близько 3,5 тонн.
«Для демонтажу залучили автокран і вантажний автомобіль. Надалі монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова», – сказав він.
Раніше ми писали, що Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.
Нагадаємо, що Міністерство культури ініціювало вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.
Також ми писали, що в центрі Запоріжжя остаточно демонтували пам'ятник Пушкіну.
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