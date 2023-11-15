Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією вніс пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти рф

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб.

Джерело фото: eeas.europa.eu

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією в середу представили пропозиції щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Європейського Союзу.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також високий представник разом з Комісією пропонує ухвалити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи щодо посилення ліміту цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Крім того, йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також «інших важливих економічних операторів».

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