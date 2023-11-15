Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией внес предложения по 12-му пакету санкций против рф

Предложение предусматривает введение санкций против более еще 120 физических и юридических лиц.

Источник фото: eeas.europa.eu

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили предложения по двенадцатому пакету санкций против россии.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европейского Союза.

Предложение предусматривает введение санкций против более еще 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также высокий представитель вместе с Комиссией предлагает принять новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению лимита цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

Кроме того, речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов рф, а также «других важных экономических операторах».

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