Завдяки хакерам «ліг» сайт кремля перед «прямою лінією» путіна

Офіційний сайт російського диктатора працює з перебоями.

Джерело фото: obozrevatel

Сайт кремля за адресою kremlin.ru зазнав тимчасових труднощів у роботі через можливу кібератаку. За інформацією порталу «База», офіційний сайт російського диктатора володимира путіна перед його виступом функціонує, проте із помітними перебоями та складнощами завантаження сторінок.

Користувачі, які намагаються зайти на ресурс за допомогою персональних комп'ютерів, зазнають особливих проблем з відкриттям веб-сайту. У той же час, доступ до ресурсу з мобільних пристроїв, таких як смартфони, здається ефективнішим, і веб-сторінки завантажуються швидше.

За попередніми даними ресурс російського диктатора стати об'єктом кібератаки, що вплинула на його функціонування.

Труднощі з сайтом виникли незадовго до початку «прямої лінії» путіна.

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