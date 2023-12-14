Благодаря хакерам «лег» сайт кремля перед «прямой линией» путина

Официальный сайт российского диктатора работает с перебоями.

Источник фото: obozrevatel

Сайт кремля по адресу kremlin.ru испытал временные трудности в работе из-за возможной кибератаки. По информации портала «База», официальный сайт российского диктатора владимира путина перед его выступлением функционирует, однако с заметными перебоями и сложностями загрузки страниц.

Пользователи, которые пытаются зайти на ресурс с помощью персональных компьютеров, испытывают особые проблемы с открытием веб-сайта. В то же время, доступ к ресурсу с мобильных устройств, таких как смартфоны, кажется более эффективным, и веб-страницы загружаются быстрее.

По предварительным данным ресурс российского диктатора стать объектом кибератаки, повлиявшей на его функционирование.

Трудности с сайтом возникли незадолго до начала «прямой линии» путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.