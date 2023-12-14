Новый закон о судейской карьере: какие правила оценивания установили для судей-«пятилеток» в переходных положениях, документ

В случае систематической (трижды) неявки судьи на любой из этапов оценивания на соответствие занимаемой должности ВККС может рассмотреть вопрос о соответствии такого судьи в его отсутствие.

Верховная Рада 9 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект 10140-д по усовершенствованию процедур судейской карьеры. 13 декабря Закон направлен на подпись Президенту.

В частности, изменениями в переходные положения закона о судоустройстве определено, что полномочия судей, назначенных на должность сроком на 5 лет до вступления в силу настоящего Закона, прекращаются с истечением срока, на который они были назначены. При подтверждении соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 Переходных положений, судьи, полномочия которых прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены (кроме судей, уволенных с должности), назначаются на должность судьи в суд, в который они были назначены или переведены (кроме временного перевода путем командировки) на день прекращения полномочий.

Сам же п. 20 определяет следующие условия оценивания соответствия судьи.

Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на 5 лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», оценивается коллегиями ВККС в порядке, определенном настоящим Законом, по правилам, действовавшим в дня вступления в силу Закона об усовершенствовании процедур судейской карьеры, и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

Так, по результатам такой оценивания коллегия ВККС, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, – пленарный состав Комиссии, принимает решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности. Такое решение принимается по правилам, предусмотренным настоящим Законом, для принятия решения о подтверждении или о неподтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Выявление по результатам такой оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такой оценивания является основанием для увольнения судьи с должности по решению Высшего совета правосудия на основании представления соответствующей коллегии или пленарного состава ВККС. Отказом от прохождения оценивания судьи на соответствие занимаемой должности считается систематическая (трижды) неявка судьи на любой из этапов такой оценивания при отсутствии для этого уважительных причин или отсутствии информации о причинах неявки.

Факт отказа судьи от прохождения оценивания на соответствие занимаемой должности устанавливается решением Комиссии в пленарном составе. При принятии такого решения в заседании Комиссии может участвовать представитель Общественного совета добропорядочности.

В случае систематической (трижды) неявки судьи на любой из этапов оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия может рассмотреть вопрос о соответствии такого судьи занимаемой должности в его отсутствие.

Если Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления ВККС об увольнении судьи в связи с его несоответствием занимаемой должности, судья считается таким, чье соответствие занимаемой должности не оценено в соответствии с подпунктом 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

В таком случае оценка соответствия такого судьи занимаемой должности продолжается ВККС в пленарном составе из стадии, определенной Высшим советом правосудия в решении об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи.

Если Высшим советом правосудия не определена такая стадия, оценка продолжается со стадии, определенной ВККС, с учетом мотивов решения Высшего совета правосудия об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи, включая решения, принятые Высшим советом правосудия до вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской кар .

Судья, указанный в абзаце первом упомянутого п. 20 этого раздела, который после вступления в силу Закона об усовершенствовании процедур судейской карьеры по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда или судьи Верховного Суда в пределах своей специализации подтвердил способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, считается прошедшим оценивание и подтвердившим соответствие занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

ВККС завершает процедуры квалификационного оценивания, начатые до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшим на день начала такого квалификационного оценивания, и с учетом особенностей, предусмотренных вышеуказанным пунктом. Судьи, которые по результатам этих процедур подтвердили возможность осуществлять правосудие в соответствующем суде, не проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

Процедуры первичного квалификационного оценивания, начатые в соответствии с Законом «Об обеспечении права на справедливый суд» и незавершенные по состоянию на день вступления в силу Закона об усовершенствовании процедур судейской карьеры, завершаются коллегиями ВККС.

Судьи, которые в рамках таких процедур первичного квалификационного оценивания не явились для сдачи экзамена, проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с вышеуказанным пунктом 20.

Судьи, которые в рамках таких процедур первичного квалификационного оценивания не подтвердили возможность осуществления правосудия в соответствующем суде, на основании представления коллегии ВККС отстраняются Высшим советом правосудия от осуществления правосудия и проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20.

Также определено, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

завершает проведение оценивания на соответствие занимаемой должности судей, назначенных на должность сроком на пять лет и полномочия которых прекратились в связи с окончанием срока их назначения;

завершает проведение оценивания на соответствие занимаемой должности судей, которые избраны судьями бессрочно до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» и относительно которых вступление в силу настоящего Закона пришли к выводам Общественного совета добродетели о несоответствии судьи критериям профессиональной этики и добродетели.

Ниже приводим текст закона.

Автор: Наталя Мамченко

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