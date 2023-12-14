Подстрекательство к оказанию взятки за содействие в выделении помощи аграриям: дело направлено в суд

Два гражданина подстрекали служащих одного из предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции оказать неправомерную выгоду за содействие в выделении помощи.

В среду, 13 декабря, прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, в мае 2023 года разоблаченных на получении более полумиллиона гривен неправомерной выгоды. Об этом говорится в пресс-службе САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что два гражданина подстрекали служащих одного из предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции предоставить неправомерную выгоду за содействие в выделении помощи, оказываемой международными организациями для поддержки аграрного сектора.

«Лиц разоблачили сразу после передачи третьего транша размером 505 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды, которую просили лица, составляет 560 тыс. грн. Действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины», – сообщили в САП.

Ранее сообщалось, что Должностному лицу коммунального предприятия Киева сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки на сумму 500 тысяч гривен за услуги по асфальтированию дороги в Соломенском районе столицы.

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