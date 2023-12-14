Підбурення до надання хабаря за сприяння у виділенні допомоги аграріям: справу скеровано до суду

Двоє громадян підбурювали службовців одного з підприємств-виробників сільськогосподарської продукції надати неправомірну вигоду за сприяння у виділенні допомоги.

У середу, 13 грудня, прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, яких у травні 2023 року викрили на отриманні понад півмільйона гривень неправомірної вигоди. Про це йдеться у пресслужбі САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що двоє громадян підбурювали службовців одного з підприємств-виробників сільськогосподарської продукції надати неправомірну вигоду за сприяння у виділенні допомоги, яка надається міжнародними організаціями для підтримки аграрного сектору.

«Осіб було викрито одразу після передачі третього траншу розміром 505 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди, яку просили особи, становить 560 тис. грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України», - повідомили у САП.

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