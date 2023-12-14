Турецький депутат помер через два дні після серцевого нападу в парламенті

Депутат втратив свідомість через серцевий напад в парламенті Туреччини під час критики уряду, а через два дні помер.

Джерело фото: Reuters

Турецький опозиційний депутат Хасан Бітмез помер через два дні після того, як він з ним стався серцевий напад та він втратив свідомість в парламенті, де виступав із критикою політики уряду стосовно Ізраїлю.

За даними агентства Reuters, 54-річний член парламенту від ісламської партії Saadet почувся зле під час своєї промови перед парламентом у вівторок і впав на підлогу через серцевий напад.

Під час свого виступу він критикував партію президента Реджепа Таїпа Ердогана за те, що Туреччина продовжує торгувати з Ізраїлем під час війни в Газі та за отримання критики урядом за військові бомбардування у секторі.

"Ви дозволяєте кораблям ходити до Ізраїлю та безсоромно називаєте це торгівлею... Ви – спільники Ізраїлю", – сказав Бітмез у своїй промові після того, як розмістив на трибуні банер з написом: "Вбивця Ізраїлю; колабораціоніст ПСР".

Після закінчення промови депутат раптово впав на підлогу, а його колеги швидко підбігли, щоб надати допомогу.

Хасан Бітмез помер у міській лікарні Анкари, повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кок. За його словами, ангіографія показала, що дві головні вени в його серці були повністю заблоковані.

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