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  1. В Україні

Платники податків, які хочуть перейти на спрощену систему оподаткування мають пришвидшитися з подачею заяв

21:24, 14 грудня 2023
Завтра, 15 грудня, останній день подання заяви щодо переходу на ЄП з 2024 року.
Платники податків, які хочуть перейти на спрощену систему оподаткування мають пришвидшитися з подачею заяв
Джерело фото: kyivobl.tax.gov.ua
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області звертають увагу платників податків: ті, хто планує перейти на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2024 року, мають невідкладно подати Заяву та Розрахунок доходу за попередній календарний рік до 15 грудня цього року. Форма заяви та правила її подання визначені наказом Міністерства фінансів від 20 грудня 2011 року №1675.

Хоча перехід на єдиний податок можливий на початку будь-якого кварталу, але це можна зробити лише один раз на рік.

Платники податків мають можливість подати Заяву за вибором, скориставшись одним із наступних способів:

  • Особисто платником податків або його уповноваженою особою;
  • Відправити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
  • Через електронні засоби у електронній формі;
  • Під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації ФОП за допомогою державного реєстратора.

Згідно з положеннями пункту 298.1.1 Податкового кодексу України, Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання подають до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

У 2024 році максимальні обсяги доходу, дозволені протягом календарного року для платників єдиного податку відповідної групи, будуть такими:

  • річний дохід для платників І групи (167 МЗП) - 1 185 700 гривень;
  • річний дохід для платників ІІ групи (834 МЗП) - 5 921 400 гривень;
  • річний дохід для платників ІІІ групи (1167 МЗП) - 8 285 700 гривень.

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