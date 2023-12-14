Налогоплательщики, которые хотят перейти на упрощенную систему налогообложения должны ускориться с подачей заявлений

Завтра, 15 декабря, последний день подачи заявления о переходе на ЕН с 2024 года.

Источник фото: kyivobl.tax.gov.ua

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области обращают внимание налогоплательщиков: те, кто планирует перейти на упрощенную систему налогообложения с первого квартала 2024 года, должны безотлагательно подать Заявление и Расчет дохода за предыдущий календарный год до 15 декабря этого года. Форма заявления и правила его подачи определены приказом Министерства финансов от 20 декабря 2011 года №1675.

Хотя переход на единый налог возможен в начале любого квартала, но это можно сделать только один раз в год.

Налогоплательщики имеют возможность подать Заявление по выбору, воспользовавшись одним из следующих способов:

- Лично налогоплательщиком или его уполномоченным лицом;

- Отправить по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

- Через электронные средства в электронной форме;

- Во время государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации ФЛП с помощью государственного регистратора.

Согласно положениям пункта 298.1.1 Налогового кодекса Украины, Заявление о применении упрощенной системы налогообложения субъект хозяйствования подают в контролирующий орган по месту налогового адреса.

В 2024 году максимальные объемы дохода, разрешенные в течение календарного года для плательщиков единого налога соответствующей группы, будут следующими:

- годовой доход для плательщиков І группы (167 МЗП) - 1 185 700 гривен;

- годовой доход для плательщиков ІІ группы (834 МЗП) - 5 921 400 гривень;

- годовой доход для плательщиков ІІІ группы (1167 МЗП) - 8 285 700 гривень.

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