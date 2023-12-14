Турецкий депутат умер через два дня после сердечного приступа в парламенте

Депутат потерял сознание из-за сердечного приступа в парламенте Турции во время критики правительства, а через два дня умер.

Источник фото: Reuters

Турецкий оппозиционный депутат Хасан Битмез умер через два дня после того, как он с ним случился сердечный приступ и он потерял сознание в парламенте, где выступал с критикой политики правительства в отношении Израиля.

По данным агентства Reuters, 54-летний член парламента от исламской партии Saadet почувствовал себя плохо во время своей речи перед парламентом во вторник и упал на пол из-за сердечного приступа.

Во время своего выступления он критиковал партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что Турция продолжает торговать с Израилем во время войны в Газе и за получение критики правительством за военные бомбардировки в секторе.

"Вы позволяете кораблям ходить в Израиль и бесстыдно называете это торговлей... Вы - сообщники Израиля", - сказал Битмез в своей речи после того, как разместил на трибуне баннер с надписью: "Убийца Израиля; коллаборационист ПСР".

После окончания речи депутат внезапно упал на пол, а его коллеги быстро подбежали, чтобы оказать помощь.

Хасан Битмез умер в городской больнице Анкары, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Кок. По его словам, ангиография показала, что две главные вены в его сердце были полностью заблокированы.

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