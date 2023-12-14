В Іспанії зірвано гірськолижний сезон через рекордну грудневу спеку

Іспанія переживає сильну грудневу спеку, температура злетіла майже до плюс 30 градусів.

Джерело фото: Gorgany

Коли Більшу частину Європи замітає снігом, в Іспанії, яка влітку зазнала важких хвиль екстремальної спеки, зафіксовано найвищу температуру в грудні за всю історію спостережень – 30°C. Протягом трьох днів до вівторка, 12 грудня, температура сягала 29,9°C в Малазі та 27°C у Валенсії, – повідомляє The Independent.

Метеорологи попереджають, що ця тенденція, ймовірно, буде помітна й у майбутньому через глобальне потепління.

Ця несподівана спека серйозно вразила гірськолижний сезон в Іспанії: гори, зазвичай вкриті метровим шаром снігу, залишаються зеленими через те, що в деяких регіонах температурні показники перевищили звичайні межі майже на 5°C.

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