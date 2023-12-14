В Испании сорван горнолыжный сезон из-за рекордной декабрьской жары

Испания переживает сильную декабрьскую жару, температура взлетела почти до плюс 30 градусов.

Источник фото: Gorgany

Когда большую часть Европы заметает снегом, в Испании, которая летом испытала тяжелые волны экстремальной жары, зафиксирована самая высокая температура в декабре за всю историю наблюдений - 30°C. В течение трех дней до вторника, 12 декабря, температура достигала 29,9°C в Малаге и 27°C в Валенсии, - сообщает The Independent.

Метеорологи предупреждают, что эта тенденция, вероятно, будет заметна и в будущем из-за глобального потепления.

Эта неожиданная жара серьезно поразила горнолыжный сезон в Испании: горы, обычно покрытые метровым слоем снега, остаются зелеными из-за того, что в некоторых регионах температурные показатели превысили обычные пределы почти на 5°C.

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