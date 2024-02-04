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  1. У світі

Помер 82-річний президент Намібії Хаге Хейнгоб

10:29, 4 лютого 2024
Хаге Хейнгоб, лідер і архітектор Конституції, помер у колі рідних в лікарні.
Помер 82-річний президент Намібії Хаге Хейнгоб
Джерело фото: AP
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Президент Намібії Хаге Готфрід Хейнгоб помер у віці 82 років у неділю, 4 лютого. Про це повідомила пресслужба президента. Лідер Намібії пішов із життя у лікарні в колі своєї родини.

«Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому», - йдеться в офіційному повідомленні.

У січні в канцелярії президента повідомили, що у Хейнгоба був встановлений діагноз раку, і протягом останніх тижнів він боровся з цією хворобою.

Хейнгоб став президентом Намібії у 2015 році і був переобраний на другий термін у 2019 році. З 1990 по 2002 рік він також обіймав посаду першого прем'єр-міністра країни.

Наразі тимчасово обов'язки президента Намібії виконуватиме віце-президент Нанголо Мбумба.

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