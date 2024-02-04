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  1. В мире

Умер 82-летний президент Намибии Хаге Хейнгоб

10:29, 4 февраля 2024
Хаге Хейнгоб, лидер и архитектор Конституции, умер в кругу родных в больнице.
Умер 82-летний президент Намибии Хаге Хейнгоб
Источник фото: AP
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Президент Намибии Хаге Готфрид Хейнгоб скончался в возрасте 82 лет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба президента. Лидер Намибии ушел из жизни в больнице в кругу своей семьи.

"Президент Республики Намибия умер сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, в 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он получал лечение. Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей Конституции и столпа намибийского дома", - говорится в официальном сообщении.

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Хейнгоба был установлен диагноз рака, и в течение последних недель он боролся с этой болезнью.

Хейнгоб стал президентом Намибии в 2015 году и был переизбран на второй срок в 2019 году. С 1990 по 2002 год он также занимал должность первого премьер-министра страны.

Сейчас временно обязанности президента Намибии будет исполнять вице-президент Нанголо Мбумба.

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