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  1. У світі

TikTok посилить боротьбу з дезінформацією та маніпуляціями напередодні виборів до Європарламенту

19:40, 14 лютого 2024
Соцмережа запустить так звані «виборчі центри» на місцевих мовах.
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією та маніпуляціями напередодні виборів до Європарламенту
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Соціальна мережа TikTok посилює боротьбу з фейковими новинами напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Tiktok запустить так звані «виборчі центри» на місцевих мовах, які є продовженням роботи соцмережі ще у 2021 році, і яка прискорилася минулого року, коли Греція, Нідерланди, Польща, Словаччина та Іспанія пішли на вибори.

«Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток «Виборчий центр» для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок», - зазначив керівник відділу довіри та безпеки TikTok в регіоні EMEA Кевін Морган.

За даними компанії, близько 30% депутатів ЄП користуються TikTok.

«Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти достовірну та авторитетну інформацію», - сказав він.

За словами Моргана, соцмережа, яка наразі співпрацює з дев'ятьма організаціями з перевірки фактів у Європі, планує розширити свою мережу фактчекінгу та запустити дев'ять додаткових кампаній з медіаграмотності у 2024 році.

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