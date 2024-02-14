TikTok усилит борьбу с дезинформацией и манипуляциями в преддверии выборов в Европарламент

Соцсеть запустит так называемые «избирательные центры» на местных языках.

Социальная сеть TikTok усиливает борьбу с фейковыми новостями в преддверии состоявшихся в июне выборов в Европарламент. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Tiktok запустит так называемые «избирательные центры» на местных языках, которые являются продолжением работы соцсети еще в 2021 году и ускорившейся в прошлом году, когда Греция, Нидерланды, Польша, Словакия и Испания пошли на выборы.

«В следующем месяце мы запустим локализованное приложение «Избирательный центр» для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы люди могли легко отделить факты от выдумок», - отметил руководитель отдела доверия и безопасности TikTok в регионе EMEA Кевин Морган.

По данным компании, около 30% депутатов ЕН пользуются TikTok.

«Работая с местными избирательными комиссиями и организациями гражданского общества, эти избирательные центры станут местом, где наша община сможет найти достоверную и авторитетную информацию», - сказал он.

По словам Моргана, соцсеть, которая сотрудничает с девятью организациями по проверке фактов в Европе, планирует расширить свою сеть фактчекинга и запустить девять дополнительных кампаний по медиаграмотности в 2024 году.

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