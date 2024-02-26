Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

Поліцейські пропонували судді «обговорити справу» без свідків і пообіцяли йому проблеми.

  1. У світі

Посадовець Сенату потрапив під слідство, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження – ЗМІ

12:51, 26 лютого 2024
Старший радник Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі Кайл Паркер потрапив під слідство Конгресу.
Посадовець Сенату потрапив під слідство, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження – ЗМІ
Джерело фото: Wilson Center
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Старший радник Сенату в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі США Кайл Паркер перебуває під слідством, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тисяч доларів. Про це пише «The New York Times».

У виданні повідомили, що «високопоставлений співробітник Капітолійського пагорба, який тривалий час висловлював свою позицію щодо політики росії, перебуває під слідством Конгресу у зв'язку з його частими поїздками в зони бойових дій в Україні і наданням, за його словами, снайперського спорядження українським військовим на суму в 30 000 доларів».

Кайл Паркер є старшим радником Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Комісію очолюють члени Конгресу, вона укомплектована помічниками конгресменів.

Як пише «The New York Times», у конфіденційній доповіді директора та головного юрисконсульта комісії, з якою ознайомилося видання, говориться, що пан Паркер їздив на передову в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками, а також «найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США».

Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Водночас глава комісії рекомендував звільнити Паркера

Видання зазначає, що звіт спирався на публічні розповіді про подію, під час якої пан Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він сказав, що доставив їх до Харкова у 2022 році.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства: «У воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою».

У доповіді піднімається питання про те, що палка підтримка України Паркером перетинає етичні та правові межі, і що він, «урядовий службовець США, міг діяти як агент України». Через свого представника Паркер заперечив це.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області