Посадовець Сенату потрапив під слідство, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження – ЗМІ

Старший радник Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі Кайл Паркер потрапив під слідство Конгресу.

Джерело фото: Wilson Center

Старший радник Сенату в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі США Кайл Паркер перебуває під слідством, бо нібито неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тисяч доларів. Про це пише «The New York Times».

У виданні повідомили, що «високопоставлений співробітник Капітолійського пагорба, який тривалий час висловлював свою позицію щодо політики росії, перебуває під слідством Конгресу у зв'язку з його частими поїздками в зони бойових дій в Україні і наданням, за його словами, снайперського спорядження українським військовим на суму в 30 000 доларів».

Кайл Паркер є старшим радником Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Комісію очолюють члени Конгресу, вона укомплектована помічниками конгресменів.

Як пише «The New York Times», у конфіденційній доповіді директора та головного юрисконсульта комісії, з якою ознайомилося видання, говориться, що пан Паркер їздив на передову в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками, а також «найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США».

Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Водночас глава комісії рекомендував звільнити Паркера.

Видання зазначає, що звіт спирався на публічні розповіді про подію, під час якої пан Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він сказав, що доставив їх до Харкова у 2022 році.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства: «У воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою».

У доповіді піднімається питання про те, що палка підтримка України Паркером перетинає етичні та правові межі, і що він, «урядовий службовець США, міг діяти як агент України». Через свого представника Паркер заперечив це.

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