Чиновник Сената попал под следствие, потому что якобы неофициально передал в Украину снайперское снаряжение – СМИ

Старший советник Сената США в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер попал под следствие Конгресса.

Источник фото: Wilson Center

Старший советник Сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе США Кайл Паркер находится под следствием, потому что якобы неофициально передал в Украину снайперское снаряжение на 30 тысяч долларов. Об этом пишет «The New York Times».

В издании сообщили, что «высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма, длительно высказывавший свою позицию относительно политики россии, находится под следствием Конгресса в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения украинским военным на сумму в 30 000 долларов».

Кайл Паркер является старшим советником Сената США в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссию возглавляют члены Конгресса, она укомплектована помощниками конгрессменов.

Как пишет «The New York Times», в конфиденциальном докладе директора и главного юрисконсульта комиссии, с которой ознакомилось издание, говорится, что господин Паркер ездил на передовую в Украине в камуфляже и с украинскими военными знаками, а также «нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США, вопреки возражениям чиновников по вопросам этики и безопасности Конгресса США».

Представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. В то же время глава комиссии рекомендовал уволить Паркера.

Издание отмечает, что отчет опирался на публичные рассказы о событии, во время которого господин Паркер рассказывал о получении снаряжения для украинских снайперов.

В записи он сказал, что родственник в Украине передал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, на которые купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Он сказал, что доставил их в Харьков в 2022 году.

Экспорт такого оборудования не обязательно ограничен, хотя поставки сложных моделей могут быть ограничены. Паркер сказал, что он придерживается экспортного законодательства: «В воюющую Украину нельзя ехать с пустым чемоданом».

В докладе поднимается вопрос о том, что пылкая поддержка Украины Паркером пересекает этические и правовые границы, и что он, «правительственный служащий США, мог действовать как агент Украины». Через своего представителя Паркер возразил на это.

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