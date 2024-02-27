Українці в Чехії мають бути готовими жити за власний кошт

Українці, що залишаться після 2025 року в Чехії, мають бути економічно самодостатніми.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, відповідаючи на питання українських біженців під час дебатів у Празі, заявив, що умовою для довгострокового перебування у Чехії після березня 2025 року буде економічна самодостатність та незалежність від системи допомоги. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Зараз триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту для українців до березня 2025 року, максимального терміну дії директиви ЄС про тимчасовий захист. Під час дебатів у Празі учасники запитали голову МВС Чехії, чи зможуть українці, які працюють, інтегруються та вивчили чеську мову, залишатися у країні після закінчення тимчасового захисту.

"Зрозуміло, однією з умов буде те, про що ви питаєте – це економічна самодостатність, наявність роботи, незалежність від нашої системи допомоги. Такі люди, звичайно, отримають певний тип права на довгострокове перебування", – сказав Ракушан.

Він також додав, що якщо війна в Україні триватиме, то певний тип тимчасового захисту у Чехії залишатиметься і після березня 2025 року. "Тим людям, які тут захочуть залишитися надовго, ми хочемо дати можливість перейти до іншого типу права на перебування", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Проте остаточні рішення залежатимуть від загальних висновків ЄС, а також уряд планує обговорити ці питання з опозицією, щоб забезпечити довготривалі та стабільні правові підстави для перебування українських біженців.

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