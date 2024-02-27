Украинцы в Чехии должны быть готовы жить за свой счет

Украинцы, которые останутся после 2025 года в Чехии, должны быть экономически самодостаточными.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, отвечая на вопрос украинских беженцев во время дебатов в Праге, заявил, что условием для долгосрочного пребывания в Чехии после марта 2025 года будет экономическая самодостаточность и независимость от системы помощи. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Сейчас идет онлайн-регистрация на продление временной защиты для украинцев до марта 2025 года, максимального срока действия директивы ЕС о временной защите. Во время дебатов в Праге участники спросили главу МВД Чехии, смогут ли украинцы, которые работают, интегрируются и выучили чешский язык, оставаться в стране после окончания временной защиты.

"Разумеется, одним из условий будет то, о чем вы спрашиваете - это экономическая самодостаточность, наличие работы, независимость от нашей системы помощи. Такие люди, конечно, получат определенный тип права на долгосрочное пребывание", - сказал Ракушан.

Он также добавил, что если война в Украине будет продолжаться, то определенный тип временной защиты в Чехии будет оставаться и после марта 2025 года. "Тем людям, которые здесь захотят остаться надолго, мы хотим дать возможность перейти к другому типу права на пребывание", - подчеркнул министр внутренних дел.

Однако окончательные решения будут зависеть от общих выводов ЕС, а также правительство планирует обсудить эти вопросы с оппозицией, чтобы обеспечить долговременные и стабильные правовые основания для пребывания украинских беженцев.

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