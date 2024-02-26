Сварка України та Польщі стане «найбільшим ідіотизмом в історії», — Дональд Туск

ін зазначив, що дві країни мають знайти таке рішення, яке влаштує Україну, але водночас не зашкодить польським фермерам.

Сварка України та Польщі через експорт зерна стала б «найбільшим ідіотизмом» в історії взаємин двох країн. Необхідно знайти вирішення проблеми. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, зараз немає дефіциту польсько-українських відносин, але є «критичний момент», який стосується експорту української агропродукції до Польщі та інших країн Євросоюзу без мита.

Польський прем'єр розповів, що збереження чинних правил українського експорту є неприйнятним для сотень тисяч фермерів.

Він зазначив, що дві країни мають знайти таке рішення, яке влаштує Україну, але водночас не зашкодить польським фермерам.

«Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, ми маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення у цій справі, це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів», - додав прем'єр.

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