Ссора Украины и Польши станет «величайшим идиотизмом в истории», — Дональд Туск

Он отметил, что две страны должны найти такое решение, которое устроит Украину, но не повредит польским фермерам.

Ссора Украины и Польши из-за экспорта зерна стала бы «величайшим идиотизмом» в истории взаимоотношений двух стран. Необходимо найти решение проблемы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Dziennik Gazeta Prawna..

По его словам, сейчас нет дефицита польско-украинских отношений, но есть «критический момент», который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлины.

Польский премьер рассказал, что соблюдение действующих правил украинского экспорта неприемлемо для сотен тысяч фермеров.

Он отметил, что две страны должны найти такое решение, которое устроит Украину, но не повредит польским фермерам.

«Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся от времени ненужных эмоциональных комментариев. Разумеется, это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов», - добавил премьер.

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