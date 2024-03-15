Ірландія встановила обмеження для українських біженців: що очікує новоприбулих

Ірландія обмежила термін перебування у державному житлі для українських біженців.

Джерело фото: rfi

В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців, які вступили в силу з 14 березня. Згідно з цими правилами, новоприбулих з України розміщуватимуть у державне житло лише на період до 90 днів. Про це повідомляє thejournal.ie.

Уряд визначив перші п'ять центрів прийому біженців з України. Зокрема, ці центри розташовані у таких місцях:

Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (кількість місць: 392);

Страдбаллі (Stradbally), графство Ліш, (кількість місць: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лімерік (кількість місць: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (кількість місць: 378);

центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (кількість місць: 107).

Згідно з новими правилами, біженці, які знаходяться у державному житлі, отримуватимуть скорочені виплати у розмірі 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень. Однак, якщо біженець виїжджає з державного житла та орендує житло самостійно, він може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, продовжуватимуть отримувати 220 євро на тиждень на дорослого.

У цих центрах розміщення людей буде забезпечено харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих закладах буде спрямована на орієнтацію на життя та роботу в Ірландії, варіанти самостійного пошуку житла та інтеграційну підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.