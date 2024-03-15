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  1. У світі

Ірландія встановила обмеження для українських біженців: що очікує новоприбулих

11:15, 15 березня 2024
Ірландія обмежила термін перебування у державному житлі для українських біженців.
Ірландія встановила обмеження для українських біженців: що очікує новоприбулих
Джерело фото: rfi
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В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців, які вступили в силу з 14 березня. Згідно з цими правилами, новоприбулих з України розміщуватимуть у державне житло лише на період до 90 днів. Про це повідомляє thejournal.ie.

Уряд визначив перші п'ять центрів прийому біженців з України. Зокрема, ці центри розташовані у таких місцях:

  • Балліоган (Ballyogan Road), Дублін (кількість місць: 392);
  • Страдбаллі (Stradbally), графство Ліш, (кількість місць: 950);
  • Фернбанк (Fernbank), Лімерік (кількість місць: 250);
  • Панчестаун (Punchestown), графство Кілдер (кількість місць: 378);
  • центр на вулиці Джеральда Гріффіна (Gerald Griffin Street), місто Корк (кількість місць: 107).

Згідно з новими правилами, біженці, які знаходяться у державному житлі, отримуватимуть скорочені виплати у розмірі 38,80 євро на дорослого та 28,90 євро на дитину на тиждень. Однак, якщо біженець виїжджає з державного житла та орендує житло самостійно, він може претендувати на вищі виплати. Біженці, які прибули раніше, продовжуватимуть отримувати 220 євро на тиждень на дорослого.

У цих центрах розміщення людей буде забезпечено харчуванням, пранням та іншими послугами. Підтримка в цих закладах буде спрямована на орієнтацію на життя та роботу в Ірландії, варіанти самостійного пошуку житла та інтеграційну підтримку.

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