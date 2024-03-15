Ирландия установила ограничения для украинских беженцев: что ожидает новоприбывших

Ирландия ограничила срок пребывания в государственном жилье для украинских беженцев.

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В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев, которые вступили в силу с 14 марта. Согласно этим правилам, новоприбывших из Украины будут размещать в государственное жилье только на период до 90 дней. Об этом сообщает thejournal.ie.

Правительство определило первые пять центров приема беженцев из Украины. В частности, эти центры расположены в таких местах:

Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (количество мест: 392);

Страдбалли (Stradbally), графство Лиш, (количество мест: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лимерик (количество мест: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (количество мест: 378);

центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (количество мест: 107).

Согласно новым правилам, беженцы, которые находятся в государственном жилье, будут получать сокращенные выплаты в размере 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка в неделю. Однако, если беженец выезжает из государственного жилья и арендует жилье самостоятельно, он может претендовать на более высокие выплаты. Беженцы, прибывшие ранее, будут продолжать получать 220 евро в неделю на взрослого.

В этих центрах размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. Поддержка в этих учреждениях будет направлена на ориентацию на жизнь и работу в Ирландии, варианты самостоятельного поиска жилья и интеграционную поддержку.

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