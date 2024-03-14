Мошенники придумали новую схему: предлагают 1000 гривен от имени сети супермаркетов

Украинцам дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников.

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Киберполиция предупредила украинцев о новой схеме мошенников. Злоумышленники распространяют через социальные сети фейковые сообщения о возможности получить 1000 гривен на банковскую карту от имени популярной сети супермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы, где требуется ввести персональную информацию, а затем подтвердить операцию в своем интернет-банкинге или предоставить полученный пароль подтверждения. Также при переходе по ссылкам система запрашивает разрешение доступа веб-ресурса к агенту подписи пользователя ЦСК.

Предоставление таких разрешений и информации позволяет мошенникам получать доступ к учетным записям и распоряжаться денежными средствами на счетах граждан.

Киберполиция призвала граждан следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

- не переходите по сомнительным ссылкам;

- получайте данные об акциях только на официальном сайте супермаркета или непосредственно на территории магазинов;

- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

- не вводите на сомнительных сайтах данные банковских карт (CVV-коды, сроки действия карты и т.п.) для получения средств;

- не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

При разглашении платежной информации – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

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