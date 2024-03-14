Шахраї вигадали нову схему: пропонують 1000 гривень від імені мережі супермаркетів

Українцям дали кілька порад, як не стати жертвою шахраїв.

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Кіберполіція попередила українців про нову схему шахраїв. Зловмисники розповсюджують через соціальні мережі фейкові повідомлення про можливість отримати 1000 гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів. Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції.

Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, де вимагається ввести персональну інформацію, а потім підтвердити операцію у своєму інтернет-банкінгу або надати отриманий пароль підтвердження. Також при переході за посиланнями система запитує дозволу на доступ веб-ресурсу до агенту підпису користувача ЦСК.

Надання таких дозволів та інформації дозволяє шахраям отримувати доступ до облікових записів і розпоряджатися грошовими коштами на рахунках громадян.

Кіберполіція закликала громадян дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

- не переходьте за сумнівними посиланнями;

- отримуйте дані про акції лише на офіційному сайті супермаркету або безпосередньо на території магазинів;

- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;

- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

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