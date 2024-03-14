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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

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Президент підписав зміни до законів про нотаріат, іпотеку та державну реєстрацію прав на нерухомість

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Інтероперабельність реєстрів та отримання даних щодо майна декларантів із-за кордону, — Артем Ситник назвав проблеми для перевірки декларацій

Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

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  1. В Україні

Шахраї вигадали нову схему: пропонують 1000 гривень від імені мережі супермаркетів

20:45, 14 березня 2024
Українцям дали кілька порад, як не стати жертвою шахраїв.
Шахраї вигадали нову схему: пропонують 1000 гривень від імені мережі супермаркетів
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Кіберполіція попередила українців про нову схему шахраїв. Зловмисники розповсюджують через соціальні мережі фейкові повідомлення про можливість отримати 1000 гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів. Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції.

Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, де вимагається ввести персональну інформацію, а потім підтвердити операцію у своєму інтернет-банкінгу або надати отриманий пароль підтвердження. Також при переході за посиланнями система запитує дозволу на доступ веб-ресурсу до агенту підпису користувача ЦСК.

Надання таких дозволів та інформації дозволяє шахраям отримувати доступ до облікових записів і розпоряджатися грошовими коштами на рахунках громадян.

Кіберполіція закликала громадян дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

-  не переходьте за сумнівними посиланнями;

- отримуйте дані про акції лише на офіційному сайті супермаркету або безпосередньо на території магазинів;

- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;

- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
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