У Бєлгородській області в результаті «прильоту» горить районна адміністрація, – ГУР

ГУР перехопило розмову про «приліт» у Бєлгородській області, який спричинив пожежу в районній адміністрації.

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У Бєлгородській області в росії сталася пожеже в районній адміністрації, ймовірно, через «прилітом». Про це свідчить перехоплена розмова, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ході цієї розмови один чоловік цікавиться подіями, які відбуваються у його співрозмовника. Той відповідає: «Та у нас адміністрація горить районна, прямо майже в кабінет влетіло».

Головне управління розвідки уточнює, що розмову перехоплено на Грайворонському напрямку в Бєлгородській області. Співрозмовник пояснює, що саме через цю пожежу в райадміністрації він і звернувся до свого знайомого по телефону.

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