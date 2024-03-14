В Белгородской области в результате «прилета» горит районная администрация, – ГУР

ГУР перехватило разговор о «прилете» в Белгородской области, который вызвал пожар в районной администрации.

Фото иллюстративное

В Белгородской области в россии произошел пожар в районной администрации, вероятно, из-за "прилета". Об этом свидетельствует перехваченный разговор, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ходе этого разговора один человек интересуется событиями, которые происходят у его собеседника. Тот отвечает: "Да у нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело".

Главное управление разведки уточняет, что разговор перехвачен на Грайворонском направлении в Белгородской области. Собеседник объясняет, что именно из-за этого пожара в райадминистрации он и обратился к своему знакомому по телефону.

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