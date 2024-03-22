Франція та Німеччина погодилися про відкриття філії з виробництва танків в Україні

Французько-німецький холдинг KNDS з виробництва танків розширює свою діяльність в Україні.

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Після переговорів Париж та Берлін досягнули угоди, що відкриє можливість для французько-німецької компанії KNDS, яка виробляє танки, створити філію в Україні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише на Reuters.

«Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію», - сказав Лекорню.

Він додав, що цей підрозділ компанії буде займатися виробництвом запчастин і навчанням місцевого персоналу.

KNDS є холдинговою структурою, сформованою французькою компанією Nexter та німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

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