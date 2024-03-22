Франция и Германия договорились об открытии филиала по производству танков в Украине

Французско-немецкий холдинг KNDS по производству танков расширяет свою деятельность в Украине.

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После переговоров Париж и Берлин достигли соглашения, которое откроет возможность для французско-немецкой компании KNDS, которая производит танки, создать филиал в Украине. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет на Reuters.

"Мы объявляем, что французско-немецкая компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", - сказал Лекорню.

Он добавил, что это подразделение компании будет заниматься производством запчастей и обучением местного персонала.

KNDS является холдинговой структурой, сформированной французской компанией Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

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