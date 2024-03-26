Білий дім «заохочує» спікера Палати представників Джонсона винести на голосування допомогу Україні

У Адміністрації президента США наголосили, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає пресслужба відомства.

У Білому домі наголосили, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.

«Ми заохочуємо і продовжимо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд... Ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано», - зазначила Карін Жан-П’єр.

Речниця наголосила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який прийняли в Сенаті.

На її думку, якби спікер палати Майк Джонсон виніс його на розгляд, документ би отримав переважну підтримку.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.