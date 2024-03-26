Белый дом «поощряет» спикера Палаты представителей Джонсона вынести на голосование помощь Украине

В Администрации президента США подчеркнули, что этот вопрос тесно связан с нацбезопасностью государства.

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Администрация президента США Джо Байдена призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Украине. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает пресс-служба ведомства.

В Белом доме подчеркнули, что этот вопрос тесно связан с нацбезопасностью государства.

«Мы поощряем и продолжим поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение... Мы говорим о помощи Украине, это тоже наша собственная национальная безопасность. Здесь все связано», – отметила Карин Жан-Пьер.

Спикер подчеркнула, что лучшим вариантом было бы принятие Палатой представителей законопроекта, который приняли в Сенате.

По ее мнению, если бы спикер палаты Майк Джонсон вынес его на рассмотрение, документ получил бы преимущественную поддержку.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи (31 марта, - ред.).

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