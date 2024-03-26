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У Польщі вважають порушення російською ракетою кордону навмисною дією рф

09:42, 26 березня 2024
Встановлено, що це була стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101.
У Польщі вважають порушення російською ракетою кордону навмисною дією рф
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Польща вважає заліт російської ракети на її територію «здебільшого навмисною дією». Однак існує ймовірність, що ракета відхилилася від запрограмованої траєкторії. Про це заявив очільник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула, передає RMF FM.

Він уточнив, що це була стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101.

«Ракета запрограмована. Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху», — додав начальник Генштабу.

Водночас він наголосив, що «цілі такого типу на кордоні двох країн ставлять перед дилемою» знищувати їх чи ні, бо якби Польща її збила, то це могло би мати наслідки в Україні.

Начальник Генштабу вважає, що польська сторона діяла адекватно і зразково, «як і очікували наші союзники».

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Також у Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон.

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