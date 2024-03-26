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В Польше считают нарушение российской ракетой границы умышленным действием рф

09:42, 26 марта 2024
Установлено, что это была стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» Х-101.
В Польше считают нарушение российской ракетой границы умышленным действием рф
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Польша считает залет российской ракеты на ее территорию «в основном умышленным действием». Однако существует вероятность того, что ракета отклонилась от запрограммированной траектории. Об этом заявил глава Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает RMF FM.

Он уточнил, что это была стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» Х-101.

«Ракета запрограммирована. Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты, как преднамеренное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто отклонилась от запрограммированного пути», — добавил начальник Генштаба.

В то же время он подчеркнул, что «цели такого типа на границе двух стран ставят перед дилеммой» уничтожать их или нет, потому что, если бы Польша ее сбила, это могло бы иметь последствия в Украине.

Начальник Генштаба считает, что польская сторона действовала адекватно и образцово, «как и ожидали наши союзники».

Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Также в Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, пересекшую границу.

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