Вчені дійшли висновку, що антибіотики не ефективні при більшості інфекцій нижніх дихальних шляхів

Застосування антибіотиків при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів не зменшує інтенсивність або тривалість кашлю.

Вчені дійшли висновку, що застосування антибіотиків при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів не зменшує інтенсивність або тривалість кашлю. Дослідження вчених Медичного центру Джорджтаунського університету опубліковане в Journal of General Internal Medicine. Про це повідомляє Medical Xpress.

Так, дослідники вивчали дані людей, які звернулися за лікуванням у заклади первинної чи невідкладної медичної допомоги.

«Інфекції верхніх дихальних шляхів зазвичай включають застуду, біль у горлі, інфекції носових пазух і вух. І способи визначити, чи слід у таких випадках застосовувати антибіотики, добре встановлені», – зазначив провідний автор дослідження Ден Меренштейн, доктор медичних наук, професор сімейної медицини в Джорджтауні.

За його словами, інфекції нижніх дихальних шляхів потенційно можуть бути більш небезпечними: у 3-5% пацієнтів вони спричиняють пневмонію.

«Але під час першого візиту не всім хворим із підозрою на бактеріальну інфекцію лікарі мають змогу зробити рентген, тому досі нерідко призначають їм антибіотики», – зазначив він.

Аналіз показав, що 29% людей, які отримали антибіотик під час першого візиту до лікаря, не відзначили жодного впливу на тривалість або загальну інтенсивність кашлю, порівняно з тими, хто не вживав антибіотик.

«Лікарі, ймовірно, переоцінюють відсоток інфекцій нижніх шляхів, які є бактеріальними; вони також, ймовірно, переоцінюють свою здатність відрізняти вірусні інфекції від бактеріальних», – каже Марк Х. Ебелл, доктор медичних наук, автор дослідження та професор громадського здоров'я в Університеті Джорджії.

Щоб визначити наявність фактичної бактеріальної чи вірусної інфекції, окрім кашлю, вчені підтвердили наявність патогенів за допомогою передових лабораторних тестів.

У тих, в кого бактеріальна інфекція була підтверджена, тривалість нездужання була такою ж, як у тих, хто приймав антибіотик, – близько 17 днів.

Дослідники застерігають: надмірне використання антибіотиків може призвести до запаморочення, нудоти, діареї, висипу тощо. Ще одним серйозним занепокоєнням надмірного використання антибіотиків є резистентність.

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