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Вчені дійшли висновку, що антибіотики не ефективні при більшості інфекцій нижніх дихальних шляхів

00:15, 17 квітня 2024
Застосування антибіотиків при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів не зменшує інтенсивність або тривалість кашлю.
Вчені дійшли висновку, що антибіотики не ефективні при більшості інфекцій нижніх дихальних шляхів
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Вчені дійшли висновку, що застосування антибіотиків при бактеріальних інфекціях нижніх дихальних шляхів не зменшує інтенсивність або тривалість кашлю. Дослідження вчених Медичного центру Джорджтаунського університету опубліковане в Journal of General Internal Medicine. Про це повідомляє Medical Xpress.

Так, дослідники вивчали дані людей, які звернулися за лікуванням у заклади первинної чи невідкладної медичної допомоги.

«Інфекції верхніх дихальних шляхів зазвичай включають застуду, біль у горлі, інфекції носових пазух і вух. І способи визначити, чи слід у таких випадках застосовувати антибіотики, добре встановлені», – зазначив провідний автор дослідження Ден Меренштейн, доктор медичних наук, професор сімейної медицини в Джорджтауні.

За його словами, інфекції нижніх дихальних шляхів потенційно можуть бути більш небезпечними: у 3-5% пацієнтів вони спричиняють пневмонію.

«Але під час першого візиту не всім хворим із підозрою на бактеріальну інфекцію лікарі мають змогу зробити рентген, тому досі нерідко призначають їм антибіотики», – зазначив він.

Аналіз показав, що 29% людей, які отримали антибіотик під час першого візиту до лікаря, не відзначили жодного впливу на тривалість або загальну інтенсивність кашлю, порівняно з тими, хто не вживав антибіотик.

«Лікарі, ймовірно, переоцінюють відсоток інфекцій нижніх шляхів, які є бактеріальними; вони також, ймовірно, переоцінюють свою здатність відрізняти вірусні інфекції від бактеріальних», – каже Марк Х. Ебелл, доктор медичних наук, автор дослідження та професор громадського здоров'я в Університеті Джорджії.

Щоб визначити наявність фактичної бактеріальної чи вірусної інфекції, окрім кашлю, вчені підтвердили наявність патогенів за допомогою передових лабораторних тестів.

У тих, в кого бактеріальна інфекція була підтверджена, тривалість нездужання була такою ж, як у тих, хто приймав антибіотик, – близько 17 днів.

Дослідники застерігають: надмірне використання антибіотиків може призвести до запаморочення, нудоти, діареї, висипу тощо. Ще одним серйозним занепокоєнням надмірного використання антибіотиків є резистентність.

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