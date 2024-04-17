Ученые пришли к выводу, что антибиотики не эффективны при большинстве инфекций нижних дыхательных путей

Применение антибиотиков при бактериальных инфекциях нижних дыхательных путей не уменьшает интенсивность или длительность кашля.

Ученые пришли к выводу, что применение антибиотиков при бактериальных инфекциях нижних дыхательных путей не уменьшает интенсивность или длительность кашля. Исследование ученых Медицинского центра Джорджтаунского университета опубликовано в Journal of General Internal Medicine. Об этом сообщает Medical Xpress.

Так, исследователи изучали данные людей, обратившихся за лечением в учреждения первичной или неотложной медицинской помощи.

«Инфекции верхних дыхательных путей обычно включают простуду, боли в горле, инфекции носовых пазух и ушей. И способы определить, следует ли в таких случаях применять антибиотики, хорошо установленные», – отметил ведущий автор исследования Дэн Мэренштейн, доктор медицинских наук, профессор семейной медицины в Джорджтауне.

По его словам, инфекции нижних дыхательных путей могут быть более опасными: у 3-5% пациентов они вызывают пневмонию.

«Но во время первого визита не всем больным с подозрением на бактериальную инфекцию врачи могут сделать рентген, поэтому до сих пор нередко назначают им антибиотики», – отметил он.

Анализ показал, что 29% людей, получивших антибиотик во время первого визита к врачу, не отметили никакого влияния на длительность или общую интенсивность кашля по сравнению с теми, кто не принимал антибиотик.

«Врачи, вероятно, переоценивают процент инфекций нижних путей, которые являются бактериальными; они также вероятно переоценивают свою способность отличать вирусные инфекции от бактериальных», – говорит Марк Х. Эбелл, доктор медицинских наук, автор исследования и профессор общественного здоровья в Университете Джорджии.

Чтобы определить наличие фактической бактериальной или вирусной инфекции, кроме кашля ученые подтвердили наличие патогенов с помощью передовых лабораторных тестов.

У тех, у кого бактериальная инфекция была подтверждена, продолжительность недомогания была такой же, как у принимавших антибиотик – около 17 дней.

Исследователи предостерегают: чрезмерное использование антибиотиков может привести к головокружению, тошноте, диарее, сыпи и т.д. Еще одной серьезной обеспокоенностью чрезмерного использования антибиотиков является резистентность.

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