Пожежа на 400-річній біржі в Копенгагені: вдалося врятувати половину будівлі

Хоча половину пам’ятки у Копенгагені вдалося врятувати від вогню, вона все ж постраждала від води.

Джерело фото: minfin

Частково вдалося врятувати столітню будівлю біржі Берсен в Копенгагені після того, як там спалахнула руйнівна пожежа. Хоча половина будівлі залишається цілісною, її інтер’єр значно пошкоджений водою, повідомляє DR.

За словами речника столичного управління служби надзвичайних ситуацій Франка Тріра Міккельсена, пожежникам вдалося врятувати половину приміщення, і там залишаються фахівці, щоб контролювати ситуацію. Проте у вцілілій частині будівлі серйозні пошкодження від води.

У тій половині, де виникла пожежа, всередині все згоріло, і залишилося лише зовнішнє підкріплення стін. Пожежа ще триває, і повністю її приборкати планують уранці у четвер. Пожежа спалахнула в центральній історичній частині Копенгагена близько 7:30 місцевого часу.

Більшість постраждалих залишків будівлі пов’язані зі зруйнуванням її спірального шпиля, який зазнав обвалу. Наразі десятки картин було врятовано з будівлі, але незважаючи на зусилля рятувальних служб, далеко не все вдалося врятувати.

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