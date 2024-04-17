Пожар на 400-летнем биржи в Копенгагене: удалось спасти половину здания

Хотя половину достопримечательности в Копенгагене удалось спасти от огня, она все же пострадала от воды.

Источник фото: minfin

Частично удалось спасти столетнее здание биржи Берсен в Копенгагене после того, как там вспыхнул разрушительный пожар. Хотя половина здания остается целостной, его интерьер значительно поврежден водой, сообщает DR.

По словам представителя столичного управления службы чрезвычайных ситуаций Франка Трира Миккельсена, пожарным удалось спасти половину помещения, и там остаются специалисты, чтобы контролировать ситуацию. Однако в уцелевшей части здания серьезные повреждения от воды.

В той половине, где возник пожар, внутри все сгорело, и осталось лишь внешнее подкрепление стен. Пожар еще продолжается, и полностью его обуздать планируют утром в четверг. Пожар вспыхнул в центральной исторической части Копенгагена около 7:30 местного времени.

Большинство пострадавших остатков здания связаны с разрушением его спирального шпиля, который подвергся обвалу. Сейчас десятки картин были спасены из здания, но несмотря на усилия спасательных служб, далеко не все удалось спасти.

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