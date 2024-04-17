Парламент Великої Британії погодив заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року

Законопроєкт про повну заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року, пройшов перше голосування.

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У Великій Британії перше голосування пройшов законопроект щодо заборони людям, які народилися після 2009 року, коли-небудь купувати сигарети. Його подав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що план прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі правил боротьби з курінням викликав невдоволення деяких членів його правлячої Консервативної партії, зокрема колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс та Бориса Джонсона, які зазначили, що держава не повинна втручатися у те, як люди живуть своїм життям.

Законопроект пройшов голосування в британському парламенті 383 голосами і 67 проти, що означає, що він перейде на наступний етап у парламенті, де до нього можуть бути внесені поправки.

Але 57 консерваторів, у тому числі міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденоч, проголосували проти цього плану, і масштаби спротиву стали ще одним ударом для Сунака, який уже зіткнувся з критикою у своїй партії з різних питань - від зміни клімату до оборонної політики.

Законодавцям було надано так зване вільне голосування щодо законопроекту, тобто їм не потрібно було голосувати за партійною лінією. Аналогічний закон у Новій Зеландії було скасовано цього року новим коаліційним урядом до того, як закон набув чинності.

Цей закон є одним із основних напрямків політики Сунака перед виборами, які відбудуться пізніше цього року, і, як свідчать опитування громадської думки, переможе опозиційна Лейбористська партія.

Сунак заявив, що боротиметься з «найбільшою цілком запобіжною причиною поганого здоров'я, інвалідності та смертності».

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