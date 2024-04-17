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Парламент Великої Британії погодив заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року

15:03, 17 квітня 2024
Законопроєкт про повну заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року, пройшов перше голосування.
Парламент Великої Британії погодив заборону на куріння для тих, хто народився після 2009 року
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Великій Британії перше голосування пройшов законопроект щодо заборони людям, які народилися після 2009 року, коли-небудь купувати сигарети. Його подав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що план прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі правил боротьби з курінням викликав невдоволення деяких членів його правлячої Консервативної партії, зокрема колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс та Бориса Джонсона, які зазначили, що держава не повинна втручатися у те, як люди живуть своїм життям.

Законопроект пройшов голосування в британському парламенті 383 голосами і 67 проти, що означає, що він перейде на наступний етап у парламенті, де до нього можуть бути внесені поправки.

Але 57 консерваторів, у тому числі міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденоч, проголосували проти цього плану, і масштаби спротиву стали ще одним ударом для Сунака, який уже зіткнувся з критикою у своїй партії з різних питань - від зміни клімату до оборонної політики.

Законодавцям було надано так зване вільне голосування щодо законопроекту, тобто їм не потрібно було голосувати за партійною лінією. Аналогічний закон у Новій Зеландії було скасовано цього року новим коаліційним урядом до того, як закон набув чинності.

Цей закон є одним із основних напрямків політики Сунака перед виборами, які відбудуться пізніше цього року, і, як свідчать опитування громадської думки, переможе опозиційна Лейбористська партія.

Сунак заявив, що боротиметься з «найбільшою цілком запобіжною причиною поганого здоров'я, інвалідності та смертності».

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