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Парламент Великобритании согласовал запрет на курение для родившихся после 2009 года

15:03, 17 апреля 2024
Законопроект о полном запрете на курение для родившихся после 2009 года прошел первое голосование.
Парламент Великобритании согласовал запрет на курение для родившихся после 2009 года
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Великобритании первое голосование прошел законопроект о запрете людям, родившимся после 2009 года, когда-нибудь покупать сигареты. Его подал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, однако десятки его однопартийцев голосовали против.Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что план премьер-министра Великобритании Риши Сунака ввести одни из самых строгих в мире правил борьбы с курением вызвал недовольство некоторых членов его правящей Консервативной партии, в частности, бывших премьер-министров Лиз Трасс и Бориса Джонсона, которые отметили, что государство не должно вмешиваться в то, как люди живут своей жизнью.

Законопроект прошел голосование в британском парламенте 383 голосами и 67 против, что означает, что он перейдет на следующий этап в парламенте, где в него могут быть внесены поправки.

Но 57 консерваторов, в том числе министр бизнеса и торговли Кэми Баденоч, проголосовали против этого плана, и масштабы сопротивления стали еще одним ударом для Сунака, столкнувшегося с критикой в своей партии по разным вопросам - от изменения климата до оборонной политики.

Законодателям было предоставлено так называемое свободное голосование по законопроекту, то есть им не нужно было голосовать за партийной линией. Аналогичный закон в Новой Зеландии был отменен в этом году новым коалиционным правительством до вступления закона в силу.

Этот закон является одним из основных направлений политики Сунака перед состоявшимися позже этого года выборами и, как свидетельствуют опросы общественного мнения, победит оппозиционная Лейбористская партия.

Сунак заявил, что будет бороться с «наибольшей вполне предотвращенной причиной плохого здоровья, инвалидности и смертности».

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